Maltempo in Piemonte, ancora disagi nell'Alessandrino

Ancora disagi nell'Alessandrino a causa delle piogge degli ultimi giorni. La Protezione civile ha segnalato la chiusura, avvenuta nella notte, dei guadi sul torrente Valla a Spigno Monferrato e a Pareto, nell'Acquese. Alcuni allagamenti si sono registrati nel sobborgo di San Michele e a Castellazzo Bormida, a pochi chilometri dal capoluogo, dove oggi tutte le scuole sono chiuse. Rallentata la circolazione ferroviaria sulla Genova-Ovada-Acqui. A Ovada, in particolare, una famiglia è stata sgomberata dalla propria abitazione di strada consortile San Lorenzo per una frana. (METEO)

Borrelli atteso ad Alessandria

Nel pomeriggio è atteso a Palazzo Ghilini il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, per incontrare, con l'assessore regionale Marco Gabusi e il presidente della Provincia Gianfranco Baldi, i sindaci dei comuni colpiti dalle recenti ondate di maltempo e illustrare le modalità di erogazione e utilizzo dei fondi stanziati per i lavori di somma urgenza.

Allagamenti e frane nell'Astigiano

Frane e residui allagamenti nell'Astigiano nonostante le piogge siano cessate questa mattina su gran parte della provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti, in particolare, per due smottamenti, uno a Montemagno e l'altro a Berzano San Pietro. In entrambi i casi non ci sono state né persone né mezzi coinvolti. A Berzano San Pietro è stata chiusa per alcune ore la strada che porta in paese e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. A Incisa Scapaccino, invece, è crollata una parte del muro di contenimento del maniero del piccolo Comune. I calcinacci hanno invaso la strada, senza causare danni a cose e persone. Segnalati brevi e contenuti allagamenti causati dalla tracimazione di piccoli rii di campagna.