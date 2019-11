Cuneo, in prognosi riservata la donna accoltellata durante una rapina

Resta riservata la prognosi della donna di 54 anni rapinata e accoltellata nella notte tra lunedì e martedì nella sua villetta di via Luzzatti, a Cuneo. La vittima è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Croce e non sarebbe in pericolo di vita, malgrado la profonda ferita al collo. Dall'indagine della Squadra Mobile che ieri ha fermato l'aggressore 24enne C.V., residente nella città piemontese e nato nelle Filippine, emergono nuovi particolari, tra cui l'ammontare della refurtiva: un portafoglio con dentro 7 euro e uno smartphone spento pochi minuti dopo l'atto. L’uomo ha confessato.

La vicenda

Il giovane è entrato nell’abitazione della donna con il volto coperto da un passamontagna, alla ricerca di denaro. La 54enne ha contattato il 112, ma non ha riconosciuto l'aggressore, che l'ha colpita con una spranga di ferro e l’ha accoltellata prima di fuggire. Il 24enne conosceva la vittima rapinata: in passato aveva svolto alcuni lavoretti per lei nella stessa dimora in cui è penetrato spaccando il vetro della finestra. Lei tempo fa lo aveva allontanato perché le richieste di soldi erano sempre più insistenti.

L’avvocato del 24enne: "Per vittima sentimenti di pentimento"

Questa mattina C.V. ha incontrato nel carcere del Cerialdo, a Cuneo, il suo avvocato difensore, Antonio Vetrone, del foro cittadino. Il legale ha dichiarato: "La scelta confessoria del mio assistito è diretta conseguenza del suo stato di profonda prostrazione. Non solo in riferimento all'attuale condizione detentiva, ma soprattutto per le conseguenze arrecate alla vittima. Per lei ha espresso sentimenti di contrizione e pentimento". Nelle prossime ore il Gip del tribunale di Cuneo potrebbe esprimersi sul fermo.