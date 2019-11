Cuneo, serra di marijuana nell’azienda di famiglia: arrestato 28enne

Nell’azienda di famiglia, un mobilificio, aveva realizzato una grande serra di marijuana, allestita all’interno di un container: per questo un ragazzo di 28 anni è stato arrestato a Piasco (nel Cuneese) dalla polizia. Durante l’operazione gli agenti hanno trovato l’occorrente per far crescere sei piante di marijuana e sei etti di sostanza stupefacente di alta qualità confezionata in buste di plastica pronte per lo spaccio.

Le armi in camera

Nella camera da letto del giovane, inoltre, gli agenti hanno trovato una pistola Glock sul comodino e una carabina automatica ai piedi del letto. E’ stato denunciato per omessa custodia e malgoverno di armi. Dopo la convalida dell'arresto, per il 28enne sono stati disposti prima i domiciliari e poi l'obbligo di firma.