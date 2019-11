Fondi Piemonte, la Cassazione assolve Riccardo Molinari

Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, condannato a 11 mesi in appello nel processo Rimborsopoli sui fondi della Regione Piemonte, è stato assolto dalla Cassazione. Invece, ci sarà un appello bis per l'ex governatore leghista del Piemonte, Roberto Cota (condannato a un anno e sette mesi), e per i parlamentari Paolo Tiramani della Lega (un anno e cinque mesi) e Augusta Montaruli di FdI (un anno e sette mesi). Per gli altri 21 imputati ci sarà un appello bis per prescrizioni e rideterminazione delle pene inflitte dalla Corte di Torino il 24 luglio 2018. Fondi Piemonte, tutti assolti gli imputati