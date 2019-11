In provincia di Torino, a Banchette, un ragazzo di 22 anni, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. Nella sua abitazione i militari hanno trovato tre chili di hashish e circa 100 grammi di marijuana. La droga, nascosta sotto un davanzale, era già confezionata in panetti e pronta per essere venduta. Sequestrato anche un bilancino di precisione e circa 9.000 euro in banconote di diverso taglio. Il 22enne è ora ai domiciliari.