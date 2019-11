Gioco d’azzardo a Torino, sequestro di slot machine abusive

La polizia di Torino, intervenendo in un bar in via Montanaro, nel capoluogo piemontese, ha sequestrato alcune slot machine e sanzionato la titolare dell'esercizio per 20mila euro. Gli agenti sono entrati in azione nell’ambito di un'operazione atta a contrastare il gioco illegale, nel corso della quale sono stati controllati 38 locali, sequestrati 31 apparecchi elettronici ed emesso 18 multe per un totale di 286mila euro. I gestori di due sale scommesse, una a Borgo Vittoria e l’altra nella zona Regio Parco, sono stati denunciati perché la raccolta e la gestione delle puntate non a norma avveniva senza le autorizzazioni previste.