Incidente in cantiere, chiusa nel Canavese la A5 Torino-Aosta

La società concessionaria Ativa ha chiuso la A5, Torino-Aosta, nel tratto tra San Giorgio Canavese e Scarmagno (in provincia di Torino), in seguito a un incidente in un cantiere avvenuto al chilometro 31, nel corso delle operazioni di riparazione di un viadotto. Stando alla dinamica degli eventi, una trave avrebbe sbattuto contro la pila del ponte, provocando danni lievi. Per precauzione, però, è stato deciso di bloccare il tratto tra i due svincoli in entrambe le direzioni. Sono in corso gli accertamenti da parte dei tecnici dell’ente autostradale per valutare la riapertura del tratto nel corso delle prossime ore.