Torino, trovata provetta con un feto: in corso analisi medico-legali

Proseguono le indagini per far luce sul ritrovamento di un feto embrionale, avvenuto ieri dietro un’area verde a Torino, in piazza Benefica. Il pm Chiara Maina ha affidato al medico legale Roberto Testi le analisi necessarie per stabilire se si tratta di un aborto recente o di un campione di laboratorio. Il feto era immerso in un liquido conservativo, racchiuso all’interno di un contenitore di plastica.

Le indagini

Nel frattempo i carabinieri del nucleo investigativo hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, che stanno analizzando. La scientifica ha eseguito accertamenti sulla provetta - che è priva di marchi o di altri segni identificativi - in modo da recuperare eventuali impronte digitali. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, nemmeno quella del furto dal laboratorio di un ospedale.