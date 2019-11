Le previsioni meteo del weekend a Torino dal 16 al 17 novembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Giornata spiccatamente instabile sul Nordovest dove si alterneranno piogge a carattere intermittente e pause asciutte specie sulle zone di pianura e Liguria. Tendenza, dalla serata-notte, all'arrivo di un nuovo fronte perturbato da Sud, che interesserà perlopiù la Liguria di levante e il vicino Levante. Poche le variazioni termiche. Domenica peggioramento del tempo anche sulle regioni di Nord Ovest. (IL LIVE BLOG)

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,9 µg/m³.