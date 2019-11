Torino, dieci giorni di chiusura per la discoteca "Life"

Chiusura di dieci giorni per il "Life", la nota discoteca di Torino situata in Corso Massimo d'Azeglio. Il provvedimento è stato emesso dal questore, Giuseppe De Matteis, in seguito ai controlli effettuati dagli uomini del commissariato Barriera Nizza. Nel marzo del 2017 era stata sospesa la licenza al titolare a causa di frequenti e violenti litigi dentro e fuori il locale.

I motivi della chiusura

All’interno della discoteca le forze dell’ordine hanno registrato un numero eccessivo di persone sulla pista da ballo, comportanti violenti degli addetti alla sicurezza (due dei quali non erano iscritti nell’elenco prefettizio), furti ai danni di giovani clienti e altre criticità. Dagli accertamenti è poi emerso come non venisse interrotta la somministrazione di alcolici dalle 3 alle 6, come previsto dalla legge, e come non ci fosse un sistema di controllo in tempo reale del numero dei presenti. In alcuni casi, inoltre, sarebbe stato consentito l'accesso anche ai minori di 16 anni.