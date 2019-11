Un uomo di 52 anni, titolare di una ditta impegnata in un cantiere edile a Ghislarengo, in provincia di Vercelli, è stato denunciato dai carabinieri perché faceva lavorare un operaio sul tetto di un'abitazione senza le normali misure di sicurezza, come l'imbracatura e le impalcature per attutire il rischio di caduta.

I controlli

I controlli hanno permesso di appurare che l'operaio, un albanese di 30 anni, era clandestino in Italia (ed è stato denunciato per questo motivo), quindi privo di permesso di soggiorno e non assunto regolarmente.