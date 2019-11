Droga a Torino, arrestati 5 pusher nel quartiere Barriera di Milano

La polizia ha arrestato cinque pusher a Torino durante i controlli effettuati all’interno del quartiere Barriera di Milano. Due gambiani di 20 e 25 anni, già noti alle forze dell’ordine, avevano nascosto nel proprio appartamento, in via Monte Rosa, numerose dosi di varie sostanze stupefacenti. Tre nigeriani (due uomini di 25 e 39 anni e una donna di 22 anni) sono invece stati trovati in possesso di 300 grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina e materiale per confezionare la droga negli alloggi in Corso Palermo e Corso Giulio Cesare. Durante il monitoraggio i militari hanno perlustrato anche alcuni negozi in via Cigna, via Martorelli, Corso Vigevano, Corso Novara e Corso Giulio Cesare. In totale sono state identificate 115 persone.