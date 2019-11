Meteo a Torino: le previsioni di oggi 12 novembre

La situazione meteo in città

A Torino giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un profondo vortice depressionario sul Mediterraneo condiziona il tempo su tutta Italia. Anche se il Nord Ovest non sarà tra la regioni più sferzate dal maltempo, la giornata sarà caratterizzata da diffusa nuvolosità e nel corso qualche nuovo fenomeni in risalita. Temperature senza particolari variazioni o in lieve aumento.

La situazione meteo a Novara

A Novara nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,7 µg/m³.