Ragazzo picchiato per strada nel Torinese: ricercati i 5 aggressori

Un 20enne è stato picchiato con calci e pugni da un gruppo di ragazzi mentre era seduto al tavolino di un bar in via San Ciriaco, a Cirié (Torino), in compagnia di una ragazza. L'aggressione, avvenuta ieri intorno alle 18 nell'area pedonale nel centro del paese, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona. Gli agenti della polizia locale, che ieri hanno soccorso il giovane, stanno analizzando i filmati per risalire ai responsabili del pestaggio. Secondo la testimonianza della vittima, che ha parlato di cinque ragazzi, potrebbe trattarsi di una spedizione punitiva nata per questioni sentimentali.