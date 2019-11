Vercelli, due donne e un soccorritore intossicati dal monossido

Tre persone sono rimaste intossicate, in maniera non grave, dal monossido di carbonio che si è sviluppato in un alloggio di via Massaua a Vercelli. Tra gli intossicati c'è anche l'autista dell'ambulanza giunto sul posto dopo la chiamata della badante di un'anziana donna che aveva accusato un malore. La donna in un primo momento aveva rifiutato le cure, ma quando il soccorritore ha accusato i sintomi da intossicazione, gli stessi dell'anziana, ha chiesto l'intervento di una seconda equipe medica. I tre intossicati sono stati poi visitati dai medici e le loro condizioni sono buone.