Asti, sequestro di 400mila euro a una famiglia nomade: tre arresti

La guardia di finanza, in seguito alle indagini avviate dalla procura nel 2016, ha effettuato un sequestro preventivo nei confronti dei beni di una famiglia nomade residente ad Asti, per un valore complessivo di circa 400mila euro. La confisca ha riguardato due case, un appartamento, un terreno, quote societarie e otto veicoli appartenenti a soggetti che, secondo le forze dell’ordine, sono ritenuti pericolosi e vivono di proventi delittuosi. Padre, madre e figlio sono stati sottoposti a misure cautelari in carcere e ai domiciliari per furti, truffe, rapine e sostituzione di persona. Il nucleo familiare aveva gonfiato le dichiarazioni dei redditi e movimentava un ingente quantità di denaro, comprando e vendendo vetture.