Meteo a Torino: le previsioni del 10 novembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 1.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

L'Italia continua a essere bersaglio delle perturbazioni atlantiche. Una di queste nella serata tenderà ad approfondirsi tra il Mar Ligure e l'alto Tirreno determinando un nuovo peggioramento del tempo. Molte nubi fin dal mattino con qualche precipitazione che tenderà a interessare soprattutto Val d'Aosta, Piemonte occidentale e Ponente ligure. Temperature senza grosse variazioni. Venti moderati settentrionali con mare molto mosso al largo.

La situazione meteo in Verbania

In Verbania cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,3 µg/m³.