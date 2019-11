Torino, vende droga in classe ai compagni di scuola: arrestato

Un ragazzo di vent’anni è stato arrestato a Rivoli, alle porte di Torino, durante un controllo in un istituto professionale previsto dal progetto 'Scuole sicure'. Il ventenne spacciava droga ai compagni di classe, avvicinandoli sia durante l’intervallo che a lezione. Individuato dagli agenti della polizia di Stato, in casa del ragazzo è stata eseguita una perquisizione, dove i poliziotti hanno sorpreso due studenti minorenni mentre cercavano di nascondere la droga e il materiale per il confezionamento delle dosi. Per i due ragazzini è scattata una denuncia. Nel corso dell’operazione altri tre ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura e sono stati sequestrati 100 grammi di hashish e marijuana, 500 euro in contanti e bilancini di precisione.