Rapinano e picchiano giovane nella stazione di Chivasso, tre arresti

Sono stati arrestati dalla polizia i tre autori di una violenta rapina a un 32enne colpito con calci e pugni lo scorso 18 ottobre alla stazione ferroviaria di Chivasso. Al momento dell'aggressione, il ragazzo era in attesa dell'ultimo treno per tornare a casa. Sono finiti in manette un uomo di 56 anni, un ragazzo di 29 anni di origini romene senza fissa dimora e un ragazzo di 21 anni, di origini marocchine.

La vicenda

I tre hanno picchiato la vittima per farsi consegnare telefono cellulare e contanti. Poi l'hanno obbligata a effettuare un prelievo di 250 euro allo sportello bancomat della stazione. Le indagini della polizia ferroviaria, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di stilare l'identikit dei tre rapinatori che sono stati poi riconosciuti dagli agenti in abiti civili sempre nei pressi della stazione di Chivasso. Dopo un pedinamento, terminato in un negozio nelle vicinanze, ieri è scattato l'arresto per sequestro di persona, rapina, violenza privata e lesioni personali.