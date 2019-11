Incendio nell’ex stabilimento Fonti San Maurizio a Roccaforte Mondovì

L’ex struttura delle Fonti San Maurizio a Roccaforte Mondovì, in provincia di Cuneo, è andata in fiamme nella giornata di ieri. La vecchia azienda, che sino a dieci anni fa ospitava lo stabilimento per l’imbottigliamento dell’acqua minerale Gareisa, è stata divorata dal rogo che ha raggiunto persino il tetto dell’edificio. A dare l’allarme nel tardo pomeriggio sono stati alcuni testimoni che hanno riferito di aver visto del fumo in lontananza. Sul posto sono intervenuti con quattro mezzi antincendio, un’autoscala e un furgone per il trasporto di bombole di ossigeno i vigili del fuoco di Cuneo, Mondovì, Ceva, Garessio e Morozzo. L’area è stata sgomberata per poter svolgere le operazioni di spegnimento. Presenti durante l’intervento anche i carabinieri, che hanno poi svolto i rilievi del caso.

Lo sviluppo dell’incendio

Secondo gli accertamenti, le fiamme sarebbero scaturite già verso la fine della mattinata e sarebbero state alimentate dalle ingenti quantità di carta presente al piano terra dell’immobile. A prendere fuoco, oltre ai circa 3mila metri quadri del tetto del capannone, è stato il vano della caldaia nell’interrato, che ha coinvolto una terrazza. Nessuno è rimasto coinvolto nell’incendio e non si sono dunque registrati feriti o intossicati durante l’intervento. Le cause del rogo restano ancora ignote.