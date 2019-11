“È un fatto gravissimo per le modalità con cui è avvenuto, il pensiero va ai nostri uomini e alle loro famiglie che stanno soffrendo”, ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, commentando l'esplosione avvenuta questa notte (FOTO) in una cascina a Quargnento (Alessandria) nella quale hanno perso la vita tre vigili del fuoco (CHI ERANO). “Sappiamo che c'è stata seconda esplosione che ha causato la morte di nostri uomini, ma ora lasciamo che le indagini facciano il loro corso. Non mi esprimo oltre – ha aggiunto Lamorgese prima di rispondere alle domande sul ritrovamento di un timer – Per questo c'è la magistratura che sta indagando, la dinamica di quanto appena accaduto va accertata in maniera corretta, saranno svolti tutti gli esami necessari per verificare tutto”, ha concluso il ministro.

I vigili del fuoco coinvolti nell'esplosione

Lamorgese, ha espresso il proprio cordoglio al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per la scomparsadei vigili del fuoco esperti Matteo Gastaldo e Marco Triches e del vigile del fuoco Antonino Candido. Il ministro ha voluto inviare alle famiglie e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco i sentimenti di commossa e sentita partecipazione al loro dolore. Un augurio di pronta guarigione per il caposquadra dei vigili del fuoco Giuliano Dodero, il vigile Luca Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo, rimasti feriti. Il titolare del Viminale ha voluto poi ringraziare le donne e gli uomini dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri per l'impegno straordinario e la professionalità messa in campo quotidianamente per la sicurezza di tutti.