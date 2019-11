Meteo a Torino: le previsioni di oggi 4 novembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Giornata interlocutoria sulle regioni di NordOvest, con ampi spazi di sereno specie sulle pianure e sul Ponente Ligure; maggior nuvolosità sul Levante ligure e sulle Alpi di confine, dove saranno possibili dei fenomeni. Aria frizzante all'alba, con locali foschie sulle pianure. Ventilazione tese tra Ponente libeccio con mar Ligure molto mosso.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo in Verbania

In Verbania cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,6 µg/m³.