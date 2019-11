Tre persone sono state arrestate dai carabinieri per rissa, lesioni personali e porto abusivo di armi. Si tratta di tre cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno provvisorio per stranieri: un 29enne e un 23enne nigeriani, domiciliati alla società cooperativa "L'accoglienza" di Montalto Dora, in provincia di Torino, e un 22enne, senza fissa dimora, proveniente dal Gambia.

L'arresto

La vicenda è accaduta ieri sera. Quando sono arrivati i carabinieri, i tre si stavano affrontando armati di coltelli e oggetti contundenti davanti alla sede della cooperativa. Una rissa scatenata da motivi etnici, da ricondurre alla loro permanenza all'interno della struttura, visto che uno di essi, rissoso e violento, saltuariamente ospite di quella comunità, era stato allontanato in quanto ritenuto persona non gradita. I tre, con evidenti ferite di armi da taglio sulle braccia, si sono placati solo all'arrivo dei militari, tentando di disfarsi dei tre coltelli e di un blocco in cemento.