Meteo a Torino: le previsioni del 3 novembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampi rasserenamenti dalla sera, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

La perturbazione transita da ovest a est determinando una prima parte di giornata con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. Tendenza ad esaurimento delle piogge a partire dal pomeriggio-sera, con successive schiarite in avanzamento nella notte. Clima fresco, temperature non oltre i 10-12°C in Valpadana. Sulle Alpi, neve in genere oltre i 1700-2000 metri, con la quota neve più bassa sul VCO.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,7 µg/m³.