Torino, dosi di hashish alla festa di Halloween: denunciato pusher

Nella notte di Halloween al Teatro Concordia di Venaria Reale, in provincia di Torino, è stato denunciato un pusher di 26 anni perché aveva con sé 30 dosi di hashish. Sei clienti, tra i 18 e i 33 anni, sono stati segnalati alla Prefettura. La denuncia è scattata durante i controlli dei carabinieri nelle Valli di Lanzo, Cirié, Caselle, Venaria.

I controlli

A Leini, un pensionato di 63 anni è stato denunciato per aver rubato in un market e aver aggredito l'addetto alla sicurezza. A Nole, una 35enne è stata denunciata perché, mentre chiedeva l'elemosina, ha mostrato un coltello a una passante che non aveva moneta. Durante il monitoraggio stradale sono stati denunciati un 26enne che aveva un coltello a serramanico e un 53enne che aveva un distintivo simile a quello dei carabinieri e un coltello a serramanico. Inoltre, un 43enne è stato deferito per guida in stato di ebbrezza: guidava con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. I carabinieri gli hanno ritirato la patente e sequestrato l'auto.