Torino, botte agli agenti in stazione Porta Nuova: pena di 3 mesi

Un 25enne di Biella, dopo aver tentato un furto al Mc Donald’s della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, ha aggredito alcuni agenti di polizia prendendoli a calci e pugni. Non pago, ha distrutto anche una parete degli uffici della Polfer. Il giovane (già noto alle forze dell’ordine per rapina, furto e spaccio) è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. In seguito agli esami tossicologici, è emerso che il biellese aveva bevuto e assunto cocaina, metanfetamina e cannabinoidi. Dopo essere stato processato per direttissima, il 25enne è stato condannato a tre mesi di reclusione.