Torino, lite in strada tra fidanzati: botte e insulti a poliziotti

In via De Sanctis a Torino c'è stata una violenta lite tra fidanzati. Un poliziotto fuori dal servizio ha notato una coppia discutere animatamente vicino a un'auto. L'uomo, 35 anni, ubriaco e sotto effetto di stupefacenti, già noto alle forze dell'ordine, all'arrivo degli agenti si è sfilato il giubbotto in segno di sfida e si è scagliato contro un poliziotto provocandogli una lieve lesione alla caviglia. In tasca aveva un coltellino a serramanico.

L'arresto

Il 35enne è finito in manette perché accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato anche denunciato per porto abusivo di armi. La donna, italiana di 36 anni, è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo aver raccontato di essere stata aggredita dal fidanzato, ha insultato i poliziotti perché voleva tornare a casa con lui.