Le previsioni meteo del weekend a Torino dal 2 al 3 novembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un circolazione di bassa pressione atlantica si avvicina da Ovest determinando un peggioramento del tempo sulle regioni di Nord Ovest. Molte nubi e precipitazioni che tenderanno a divenire diffuse nel corso del giorno su basso Piemonte orientale, VDA e soprattutto in Liguria, dove assumeranno carattere anche intenso specie su genovese e spezzino. Temperature in lieve calo nei massimi. Ingresso della tramontana sul Ponente ligure. Mare mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,7 µg/m³.