Una coppia di Caselette, in provincia di Torino, è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di minore. I due, peruviani di 22 e 24 anni, sono andati in discoteca lasciando i figli di tre e sei anni a casa da soli, poi al ritorno, mentre erano entrambi ubriachi, hanno fatto un incidente stradale a Caselle.

L'incidente

Prima di rientrare a casa la donna, con un tasso alcolemico di 2.12, ha chiesto al suo compagno, anche lui ubriaco e senza patente, di guidare. Arrivati a Caselle, a una rotonda, sono usciti fuoristrada. L'uomo ha cercato di aggredire i soccorritori e i carabinieri ed è stato denunciato per resistenza e oltraggio. Mentre il 118 la trasportava in ospedale per le cure, la coppia ha spiegato di aver lasciato i bambini a casa. I bambini sono stati soccorsi dai carabinieri e accompagnati all'ospedale di Rivoli per un controllo.