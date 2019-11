Meteo a Torino: le previsioni di oggi 1 novembre

La situazione meteo in città

A Torino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Giornata di Ognissanti discreta sulle regioni di Nord-ovest, dove prevalgono condizioni di tempo stabile e asciutto, seppur ancora a tratti nuvoloso, specie al mattino. Non mancheranno comunque ampie schiarite durante il giorno. Clima fresco, nella norma del periodo. Venti deboli, salvo residui rinforzi da Nord in Liguria.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti dgiornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,5 µg/m³.