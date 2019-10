Principio d’incendio in un palazzo nel Cuneese, evacuati i residenti

Momenti di paura intorno alle 6 di questa mattina in un condominio di via Re Umberto a Racconigi, in provincia di Cuneo. In seguito alla segnalazione di un abitante del palazzo, che si è accorto di una fuoriuscita di fumo dal quadro elettrico posto nel vano scale, i vigili del fuoco sono intervenuti per sedare un principio d’incendio. I pompieri hanno evacuato l’intero edificio per precauzione. L’allarme è rientrato dopo circa un’ora e non si sono registrati feriti.