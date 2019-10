Torino, incendio sui binari tra Porta Nuova e Porta Susa

La linea ferroviaria Torino-Milano (sia quella tradizionale, sia quella ad alta velocità) è rimasta bloccata nel capoluogo piemontese per un’ora e un quarto a causa di un incendio sui binari tra Porta Nuova e Porta Susa. La circolazione è in seguito ripresa, anche se rallentata. I passeggeri dei treni hanno potuto utilizzare gratuitamente la metropolitana torinese per raggiungere le rispettive stazioni.

L'incendio è partito da un locale in disuso

Il rogo è partito da un locale in disuso delle Ferrovie dello Stato, all'altezza del Bivio Crocetta. A quanto si apprende dalle prime ricostruzioni della polizia ferroviaria, che indaga sull'accaduto insieme ai colleghi della scientifica, alcune cartacce in un bagno abbandonato avrebbero preso fuoco. L'ipotesi è che ad appiccare l'incendio sia stato uno dei clochard che dormono in zona o un gruppo di ragazzi.