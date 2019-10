Torino, divelta la targa per Peppino Impastato nel Canavese

E’ stata danneggiata la targa dedicata a Peppino Impastato, giornalista ucciso dalla mafia nel 1978, posta all’ingresso della sede dell’associazione Libera a Cuorgnè, nel Canavese. L’atto vandalico è avvenuto poche ore prima che sul posto arrivasse, per una visita programmata, Giovanni Impastato, fratello di Peppino. La targa della sede in piazza Morgando è stata divelta e portata via. E’ stata ritrovata, a terra, nei parcheggi della piazza dagli agenti della polizia locale. Sull’episodio, forse a scopo intimidatorio, sono in corso le indagini dei carabinieri. Ostia, distrutto l'Albero della Legalità in ricordo di Borsellino