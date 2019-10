Torino, droga e merce rubata: un arresto e 5 denunce in via Cottolengo

I carabinieri hanno scoperto un appartamento adibito a deposito di merce rubata in via Cottolengo, a Torino, nell’ambito di un’operazione che ha portato all’arresto di un pusher italiano di 20 anni e alla denuncia di cinque magrebini tra i 34 e i 42 anni per ricettazione e furto di energia elettrica. I militari hanno trovato nell’alloggio numerosi capi d’abbigliamento, 600 batterie Kodak, 40 accessori per doccia sottratti in negozi e supermercati.

Il sistema dell’organizzazione smantellata

Gli uomini dell’Arma hanno scoperto il magazzino dopo aver pedinato alcuni tossicodipendenti di Mappano, in provincia di Torino. I soggetti si recavano in via Cottolengo con oggetti trafugati da rivendere per racimolare i soldi con cui acquistare le sostanze stupefacenti dal pusher 20enne. Quest'ultimo, su appuntamento telefonico, riceveva i 'clienti' nella propria abitazione di via Carema. Le forze dell’ordine sono così riuscite a sequestrare 300 grammi di marijuana e hashish.