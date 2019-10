La situazione meteo in città

A Torino bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un campo anticiclonico garantisce una nuova giornata ampiamente soleggiata su tutto il Nord Ovest, dove sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l'arco della giornata. All'alba e primo mattino non è escluso qualche banco di nebbia lungo il Po, in successivo dissolvimento. Clima molto mite, massime diffusamente a 22-23°C.

La situazione meteo a Novara

A Novara bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14,7 µg/m³.