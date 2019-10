Un uomo di 37 anni è stato investito nella notte in via Ivrea a Montalto Dora, in provincia di Torino, mentre camminava sul ciglio della strada con altre persone. L'uomo, di origini nigeriane, stato travolto da una Golf che poi dopo l'incidente si è allontanata senza che nessuno scendesse a prestare soccorso. Il pedone, rimasto ferito ma non in pericolo di vita, è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Ivrea. Il conducente dell'auto, un ragazzo di 29 anni, poco dopo si è costituito in caserma dai carabinieri e sarà denunciato per omissione di soccorso.