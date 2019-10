Torino, in tremila in piazza San Carlo alla scoperta del golf

Il golf protagonista per un giorno a Torino. Oltre tremila persone si sono recate oggi in piazza San Carlo per partecipare alla tappa nel capoluogo piemontese di 'Road to Rome 2022’, il tour di avvicinamento alla Ryder Cup, il prestigioso torneo che fra meno di tre anni si terrà sui green della Capitale. In piazza era esposto anche il trofeo della competizione, che per l’occasione è stato portato direttamente dall’Inghilterra. "Si dice che il golf sia uno sport di nicchia. Con questo evento lo portiamo in mezzo alla gente perché siamo convinti che, se conosciuto, possa coinvolgere sempre più persone. E l'interesse che riscontriamo lo dimostra", ha commentato Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022.

Piazza San Carlo trasformata in un green

La Federgolf italiana ha trasformato il salotto buono di Torino in un vero e proprio green, dove i presenti, grandi e piccoli, hanno potuto cimentarsi tra swing e putt, tra gioco corto e lungo. “Il golf è uno sport che dobbiamo far conoscere e sostenere”, ha osservato Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte, che con il Comune di Torino ha patrocinato la giornata. "Eventi come quello di oggi hanno la capacità di avvicinare ai cittadini uno sport che è fortemente legato alla nostra Regione - aggiunge - ma che soffre ancora di uno stereotipo che lo vorrebbe non adatto a tutti. Così non è, ed è quello che vogliamo dimostrare". Il golf, ha concluso Ricca, "ha da sempre in Piemonte strutture eccellenti che ogni anno fanno avvicinare giovani e meno giovani a questa pratica. Vogliamo che questa tendenza continui e che diventi ancora più marcata".