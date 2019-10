Aggrediti da molossi nel Vercellese, feriti 2 fratelli di 8 e 15 anni

Due fratelli di 8 e 15 anni sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti a Motta de' Conti, in provincia di Vercelli, da alcuni cani di grossa taglia scappati da un'abitazione. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri quando i cani, quattro molossi, hanno prima aggredito il bambino, che ha riportato una ferita all'inguine, e poi il ragazzino, che ha riportato alcune ferite di minori entità agli arti. Il 15enne era intervenuto in difesa del fratellino. Entrambi sono stati portati in ospedale a Casale Monferrato dove hanno ricevuto le prime cure. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trino.

Le parole della sindaca

I cani sono stati recuperati dal padrone, che si è detto incredulo di come siano potuti scappare dal recinto in cui erano custoditi. L'amministrazione comunale ha espresso la massima solidarietà ai ragazzi aggrediti dai cani molossi. "I cani, di qualsiasi taglia e razza, devono essere custoditi nelle abitazioni - ha spiegato la sindaca di Motta de' Conti, Emanuela Quirci - e non esistono giustificazioni su eventuali fughe. Pertanto invito tutti a osservare con grande attenzione questo regolamento perché la tolleranza sarà zero".