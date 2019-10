Picchia la compagna per gelosia: arrestato 44enne a Torino

Insultava, maltrattava e picchiava la compagna perché era convinto che lei lo tradisse e perché, a suo dire, pensava all'ex fidanzato scomparso anni fa. L'uomo, un italiano di 44 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, stupefacenti e maltrattamenti ai danni di altre due donne, è stato arrestato a Torino. Il 44enne dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti.

Le violenze

Dopo mesi di soprusi, nella mattina di oggi la vittima è riuscita a chiedere aiuto: con la scusa di salutare la madre che era dal medico, si è allontanata e si è recata all'ospedale. Il compagno l'ha seguita per convincerla a non denunciarlo e, una volta che la donna è entrata nel triage, ha iniziato ad urlare e a dire che sarebbe andato nei guai per colpa sua. Agli agenti del commissariato Barriera Milano, la ragazza ha denunciato innumerevoli episodi di violenza. L'ultimo risale a mercoledì scorso, quando era stata picchiata per essersi rifiutata di avere un rapporto sessuale con il compagno. "Dopo un normale inizio di relazione, in cui lui era premuroso e molto dolce - ha raccontato la vittima - le cose sono cambiate. È diventato geloso e violento". L'uomo le controllava il cellulare e, in un'occasione, l'ha chiusa per ore sul balcone per costringerla a fornirgli il pin.