Meteo a Torino: le previsioni di oggi 25 ottobre

La situazione meteo in città

A Torino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

L'area di bassa pressione si isola sul basso Mediterraneo e sul Nord Italia la pressione torna ad aumentare. Ampie schiarite fin dal mattino sui settori alpini, seppur con nubi basse a tratti insistenti sulle aree pianeggianti piemontesi e interne liguri. Entro il pomeriggio ampio soleggiamento ovunque. Temperature in rialzo nei valori massimi, ancora molto miti per il periodo con massime oltre i 20°C.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Biella

A Biella giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,2 µg/m³.