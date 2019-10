Torino, spaccio di droga al Parco del Valentino: fermate 7 persone

I carabinieri della compagnia del San Carlo e i colleghi della stazione mobile di San Salvario, eseguendo un controllo per contrastare lo spaccio di droga predisposto dal comando provinciale, hanno fermato 7 persone all'interno del Parco del Valentino, a Torino. I militari hanno trovato oltre 150 grammi di marijuana, hashish, eroina e cocaina nelle buche del terreno e nelle fessure dei muretti. Tra le persone finite in manette c’è anche un 17enne marocchino che rubò l’iPhone a uno studente e poi gli chiese dieci euro per restituirglielo.

Ricca: "Grazie ai carabinieri"

Dell'operazione al Parco Valentino ha parlato anche l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca: "Da piemontesi e torinesi il nostro ringraziamento va ai carabinieri che hanno portato a termine un'operazione nel Parco del Valentino, assicurando alla giustizia spacciatori e criminali e sequestrando la droga che ogni giorno viene venduta in quella zona", le sue parole. E ancora: "C'è ancora tanto da fare per restituire ai cittadini uno dei più bei parchi della città che, purtroppo, è diventato pericoloso per colpa dei delinquenti che operano al suo interno. Questa operazione, però, fa sentire alla collettività che le Istituzioni sono presenti e le forze dell'ordine sono al loro fianco", ha aggiunto Ricca.