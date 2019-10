Torino, nuovo sopralluogo della sindaca Appendino alla Cavallerizza

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha effettuato questa mattina un nuovo sopralluogo alla Cavallerizza Reale, struttura patrimonio dell’Unesco e gravemente danneggiata da un incendio lunedì scorso (FOTO - VIDEO). Insieme a lei anche la soprintendente e il prefetto. "Siamo stati lì per capire meglio le varie aree, vedere lo stato di alcune situazioni", ha spiegato il primo cittadino in vista dei due incontri previsti per lunedì, il primo in Prefettura insieme agli occupanti dell’edificio, il secondo - già previsto prima dell’incendio - per illustrare alla maggioranza il masterplan per la riqualificazione del compendio patrimonio Unesco.

Non cambiano le tempistiche sulla riqualificazione

"Sul masterplan - ha spiegato Appendino - stiamo lavorando rispetto alle tempistiche che ci eravamo dati. È chiaro che essendoci stato l'incendio ed essendoci un tavolo di confronto e concertazione, questo si inserisce nell'ambito della dialettica che si sta già costruendo". In seguito a quanto accaduto, ”vogliamo anticipare una serie di azioni che non pensavamo di far partire da subito - ha proseguito -, come ad esempio, il regolamento beni comuni che come giunta abbiamo deliberato mesi fa e che attende l'approvazione del Consiglio”.

La precisazione sui fondi

Appendino ha poi voluto fare una precisazione sulle polemiche riguardanti i fondi per la Cavallerizza, "un fraintendimento su 15 milioni che sembrerebbe fossero fermi da anni", ha dichiarato. Quei soldi, ha aggiunto, "sono stati spesi per 5 milioni dalla dottoressa Pagella sulla parte del compendio dei Musei Reali, gli altri 10 milioni è un progetto su cui si sta lavorando che riguarda sempre una parte che non è prettamente legata alla Cavallerizza. Detto ciò - ha concluso - col ministro ci stiamo sentendo, ci sta supportando, quindi stiamo lavorando per arrivare a una risoluzione. Non ci siamo dimenticati di 15 milioni di euro, sono stati utilizzati su altri progetti".