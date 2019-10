Crolla controsoffitto in una scuola nel Torinese: nessun ferito

Nella succursale del liceo Curie-Levi di Collegno, in provincia di Torino, è crollato un controsoffitto all'interno di un'aula. Il fatto è avvenuto di notte e, per fortuna, non si è registrato alcun ferito. Gli studenti sono stati trasferiti nella sede principale dell’istituto e i tecnici di Città Metropolitana hanno effettuato un sopralluogo. Il cedimento ha riguardato i pannelli di un controsoffitto e una plafoniera con un neon. Il materiale è precipitato sopra i banchi.

Le parole del preside Andrea Piazza

Il preside del liceo Andrea Piazza è intervenuto sulla questione: "Si tratta di una struttura composta da tre aule, idonea per una cinquantina di alunni. Il crollo dei pannelli è avvenuto di notte, quando a scuola non c'era nessuno. Sono cose che non dovrebbero accadere, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito".