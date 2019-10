Incendio in un alloggio nel Torinese, gravi i due coniugi intossicati

In provincia di Torino, a Volpiano, tre persone sono rimaste intossicate per l'incendio divampato nella notte nella loro casa. L'allarme è scattato intorno alle 3:30. All'interno c'era una famiglia composta da madre, padre e figlia. I due genitori, di 61 e 60 anni, hanno tentato di domare il rogo e sono rimasti gravemente intossicati.

Il ricovero in ospedale

Marito e moglie sono stati ricoverati all'ospedale di Chivasso e al Giovanni Bosco di Torino in prognosi riservata a causa dei fumi inalati. La figlia 31enne, invece, in codice verde, è stata ricoverata a Chivasso. Sono in corso gli accertamenti per accertare le cause dell'incendio.