Torino, rogo di rifiuti in campo nomadi: chiuso corso Sacco e Vanzetti

A causa di un incendio, divampato a Torino in un campo nomadi, corso Sacco e Vanzetti è stato chiuso al traffico causando disagi. Il rogo, scoppiato ieri sera nel campo di strada della Berlia a Collegno. ha riguardato un cumulo di rifiuti e masserizie ammassate sotto al ponte. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio. Il tratto di strada, su cui già si viaggiava su una sola corsia in via precauzionale per un precedente incendio, è stato chiuso per permettere ai tecnici del Comune di effettuare alcuni accertamenti.