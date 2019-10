Picchia e perseguita la ex compagna: 29enne arrestato a Novi Ligure

Un 29enne di origine marocchina, irregolare in Italia, è stato arrestato a Novi Ligure (Alessandria) per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’uomo ha costretto per settimane la donna a subire le sue violenze, fino a quando lei lo ha cacciato di casa. Poi si è rivolta ai carabinieri, che lo hanno bloccato all’esterno di un bar della città, dove si era appostato per spiarla.