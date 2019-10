Si perdono in montagna nel Verbano: salvati due escursionisti

Il soccorso alpino della stazione di Villadossola (in provincia del Verbano-Cusio-Ossola) e la guardia di finanza hanno tratto in salvo questa notte due escursionisti tedeschi, di 24 e 26 anni, che la sera di venerdì 18 ottobre non erano rientrati da una gita nei pressi dell’alpe Cavallo. A dare l’allarme era stato il gestore di un bed and breakfast dell’alpe Cheggio, sopra Borgomezzavalle (un paese della valle Androna). Grazie al sistema Gps del telefono cellulare di uno dei due giovani il soccorso alpino è riuscito a localizzare entrambi intorno a mezzanotte, per poi raggiungerli. All'arrivo dei soccorsi, gli escursionisti hanno spiegato che erano privi di torce e che con il buio non erano riusciti a trovare il sentiero per tornare indietro. La coppia è stata riportata a valle sana e salva.