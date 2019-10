Vercelli, maltratta la madre per avere i soldi per la droga: arrestato

Un 32enne, tossicodipendente, è stato arrestato dai carabinieri di Vercelli per aver maltrattato la madre alla quale chiedeva ripetutamente denaro per comprare la droga. Le liti tra i due erano ormai all’ordine del giorno e sfociavano spesso in gesti violenti da parte del figlio, che in un’occasione ha anche sfasciato alcuni mobili della casa. I militari lo hanno fermato in seguito a una denuncia da parte della donna.