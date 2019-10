Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte tre auto. È avvenuto nel pomeriggio a Leini, lungo la ex statale 460 che collega Torino fino a Ceresole Reale. Secondo le prime ricostruzioni, a causare lo schianto sarebbe stato un sorpasso azzardato sotto la pioggia battente, ma l'esatta dinamica è ancora al vaglio dei soccorritori. Il più grave dei feriti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Cto di Torino con l'elicottero mentre gli altri due sono stati portati all'ospedale di Ciriè in codice verde.

L'incidente sulla ex statale 460 (ANSA)