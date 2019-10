Mostre a Torino: cosa fare nel weekend del 19-20 ottobre

Il Museo del Cinema di Torino rende omaggio a Ettore Scola con una mostra di fotogrammi tratti dai suoi film. La rassegna, inaugurata alla presenza della moglie Gigliola e delle figlie Paola e Silvia, presenta anche la vestaglia indossata da Sophia Loren in "Una giornata particolare", comprata all'asta dal Museo un anno fa ed esposta per la prima volta

Mostre ed eventi che inaugurano questa settimana

"wo/Man Ray. Le seduzioni della fotografia" a Camera

Dal 17 ottobre al 19 gennaio Man Ray è protagonista a Camera, Centro Italiano per la Fotografia, con la mostra "wo/Man Ray. Le seduzioni della fotografia". Nel percorso si possono ammirare circa 200 fotografie dedicate a un unico soggetto, la donna, che l'artista ha realizzato a partire dagli anni ’20 fino alla sua morte, avvenuta nel 1976. Presenti alcuni celebri scatti del maestro, in cui si esalta la sua capacità di sottoporre il corpo femminile a una continua metamorfosi di forme e significati.

Orari: da mercoledì a domenica dalle 11 alle 19.

I disegni di Claudio Mellana allo Spazio Mouv

Allo Spazio Mouv a Torino, è visitabile la mostra personale del disegnatore umoristico Claudio Mellana, curata del Centro Studi Vivere dal Ridere, presieduto da Dino Aloi. Una cinquantina di opere, tutte rigorosamente senza parole, attraverso le quali si ripercorre una parte della lunga carriera dell'artista. Mellana espone fino al 29 ottobre una selezione delle sue vignette che spaziano dal surreale all'assurdo attraverso un mix tra satira e cinismo senza perdere di vista l'aspetto umoristico.

Orari: dal martedì alla domenica dalle 18 alle 24.

"Faces. Primi piani nel cinema di Ettore Scola" al Museo del Cinema

Il Museo del Cinema di Torino rende omaggio a Ettore Scola con una mostra di fotogrammi tratti dai suoi film. La rassegna, inaugurata alla presenza della moglie Gigliola e delle figlie Paola e Silvia, presenta anche la vestaglia indossata da Sophia Loren in 'Una giornata particolare', comprata all'asta dal Museo un anno fa ed esposta per la prima volta. La mostra, 'Faces. Primi piani nel cinema di Ettore Scola', espone primi piani degli attori dei film del regista, da Marcello Mastroianni a Sophia Loren, da Ornella Muti a Nino Manfredi, da Vittorio Gassman a Massimo Troisi e Alberto Sordi.

Orari: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica dalle 9 alle 20, sabato dalle 9 alle 23.

Mostre ed eventi in corso a Torino a ottobre 2019

"Solinunio" alla galleria Grafica Manzoni

L'artista toscano Valente Taddei, pittore e grafico, è il protagonista della mostra "Solinunio", ospitata nella galleria Grafica Manzoni fino al 31 ottobre. In esposizione oltre 30 opere di cui molte inedite, eseguite ad olio e china su carta. I dipinti possiedono un taglio narrativo dato dalla presenza di un soggetto simbolico: un omino che percorre un viaggio immaginoso sotto il dettato di un filo pieno di vita e malinconia. Scene minimaliste, magiche, volutamente semplici, come nel dipinto in cui un arpione viene scagliato verso le stelle, o una lunghissima scaletta si appoggia a una luna dove far salire quel che resta dell'infanzia.

Orari: dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Lunedì mattina chiuso.

"La città del Futuro" a Torino Design of the City

È dedicata a 'La Città del Futuro' la 4/a edizione di Torino Design of the City (IL PROGRAMMA), l'evento che dal 2 al 20 ottobre punta a esplorare il tema del design a 360 gradi attraverso eventi, incontri, laboratori, mostre per comprendere l'apporto che il design può dare nella costruzione della città di domani. Nell'ambito della rassegna, Torino, unica italiana fra le Città Creative Unesco, ospiterà anche il Forum Internazionale 'La Città del Futuro' che vede a confronto le esperienze e i progetti di una decina di municipalità insignite del riconoscimento Unesco. Al centro il tema dell'accessibilità e sostenibilità. Fra gli eventi, il Torino Graphic Days, il primo festival di city making Torino Stratosferica, incontri dedicati al ruolo delle biblioteche e alla street art come strumento di rigenerazione urbana e la mostra 'I Love IT' di Cna.

Mostra antologica su Paolo Icaro alla Gam

Una mostra antologica, visitabile fino al 1° dicembre, racconta alla Gam di Torino 55 anni del lavoro di Paolo Icaro, una delle più importanti figure dell'arte italiana degli ultimi decenni, dal 1964 al 2019, compendiati in una cinquantina di opere, alcune realizzate appositamente per la rassegna. Il rapporto tra Icaro e la Gam è di vecchia data: l'artista entrò per la prima volta a far parte delle collezioni del museo più di cinquant'anni fa, nel 1967, con l'opera Bicilindrica, un cemento del 1965, acquisita con il nucleo di opere del Museo Sperimentale di Eugenio Battisti. In seguito, negli anni duemila, altre sei opere di rilevante valore storico sono giunte a rappresentare la stagione dei primi anni ottanta, grazie ai fondi della Città di Torino e della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt.

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18.

Mostre da non perdere nel resto del Piemonte

"Veleni e magiche pozioni. Grandi storie di cure e delitti" ad Asti

Reperti archeologici, affiches storiche, confezioni di veleni e farmaci, importanti dipinti con immagini di magie, rare edizioni e manoscritti: è la mostra "Veleni e magiche pozioni. Grandi storie di cure e delitti", ospitata dal Museo Nazionale Atestino dal 19 ottobre al 2 febbraio. Tra scoperte e curiosità, la mostra vuole andare alla radice di leggende, storie, tradizioni riconducendole alla scienza attraverso il mondo dei veleni e della storia della farmacopea.

Orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30. Domenica dalle 14.30 alle 19.30.

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco ad Alba

Dal 5 ottobre al 24 novembre la città di Alba accoglie la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, incontro tra esperienze enogastronomiche e sensoriali. L’evento propone una lunga incursione nel mondo e nel fascino del Tuber magnatum Pico, gioiello che si trova nelle colline di Langhe Roero e Monferrato, patrimonio dell’umanità Unesco e simbolo di esperienze collettive che racchiudono la ristorazione, l’ospitalità e l’autentico modo di vivere italiano.

"Giuseppe Penone. Incidenze del vuoto" a Cuneo e Rivoli

Nasce dalla collaborazione tra Fondazione Crc e Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea la mostra "Giuseppe Penone. Incidenze del vuoto", progetto espositivo condiviso tra le due istituzioni nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo e nel giardino del Castello di Rivoli. La mostra presenta il cuore della ricerca dell'artista Penone, artista affermato alla fine degli anni '60 nell'ambito dell'Arte povera e tra gli scultori più importanti al mondo.

Eventi per bambini

"Giochi e racconti prima dei Lumière" al Museo Nazionale del Cinema

La visita guidata "Giochi e racconti prima dei Lumière" al Museo Nazionale del Cinema, frequentabile di domenica, è dedicata ai bambini e le famiglie interessate a ripercorrere il cinema delle origini. Si passa dal teatro d’ombre fino ai primi disegni animati, in un racconto che si sviluppa attraverso la scoperta dei giochi ottici e degli spettacoli che hanno preceduto la nascita della settima arte.